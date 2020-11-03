شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستنكر هجوم فيينا وتؤكد التضامن مع النمسا في اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ارشيفيه أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا أمس.

وأكدت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها لكافة الإجراءات الكفيلة "بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بكافة أشكالها". وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللنمسا حكومة وشعبا.

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