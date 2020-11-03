شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل عن هجمات فيينا: المعركة ضد "إرهاب الفكر الإسلامي المتطرف" معركة مشتركة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ارشيفيه عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الهجمات التي وقعت في وسط فيينا وأعلنت تضامنها مع جارتها النمسا في المعركة ضد ما وصفته "بإرهاب الفكر الإسلامي المتطرف".

وقالت ميركل في بيان نشره المتحدث باسمها على تويتر اليوم الثلاثاء "في هذه الساعات العصيبة التي أصبحت فيها فيينا هدفا للعنف الإرهابي .. عقلي وقلبي مع السكان هناك وقوات الأمن تواجه الخطر". وتابعت "نحن الألمان نقف مع أصدقائنا النمساويين ونتعاطف ونتضامن معهم. المعركة ضد القتلة والمحرضين معركتنا المشتركة".

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