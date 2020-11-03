العثور على جثة ضابط متقاعد داخل منزله في المنصور ببغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بالعثور على جثة ضابط متقاعد برتبة لواء داخل منزله في منطقة المنصور غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على جثة ضابط برتبة لواء متقاعد مقتول داخل منزله ضمن شارع الأميرات في منطقة المنصور".
وأضاف الصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قاتلي الضابط المتقاعد قاموا بسرقة عجلته التي عُثر عليها ضمن منطقة اليرموك".
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