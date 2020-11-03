العثور على جثة ضابط متقاعد داخل منزله في المنصور ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على جثة ضابط برتبة لواء متقاعد مقتول داخل منزله ضمن شارع الأميرات في منطقة المنصور".

وأضاف الصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قاتلي الضابط المتقاعد قاموا بسرقة عجلته التي عُثر عليها ضمن منطقة اليرموك".