وفي الصورة، تقف جيجي حديد (25 عاما) إلى جانب العضو السابق لفريق "وان دايركشن" زين مالك (27 عاما) وهو يحتضن ابنتهما البالغة من العمر شهرا بين ذراعيه.
واختارت جيجي حديد أن تحتفل بعيد "الهالوين" بارتداء بذلة زرقاء اللون أشبه بشخصيات ألعاب الفيديو، بينما ارتدى زين مالك زي "هاري بوتر"، أما طفلتهما فتنكرت في صورة البطل الخارق شديد الغضب "هالك" من قصص "مارفل" الهزلية.
وارتدت طفلة جيجي حديد وزين مالك التي لم يتم الكشف عن اسمها بعد ، قبعة "هالك" وقميصا أخضر اللون، بينما غُطي وجهها بصورة متحركة لشخصية "هالك".
من جانبه، داعب الممثل الأمريكي، مارك روفالو، الذي جسد شخصية "هالك" في أفلام "أفنجرز" (المنتقمون) طفلة جيجي حديد وزين مالك، بقوله لها "عيد هالوين سعيد لأقوى منتقمة".
وكانت جيجي حديد قد أنجبت طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك في شهر سبتمبر/ أيلول.
كانت هذه تفاصيل خبر جيجي حديد تنشر أول صورة لطفلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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