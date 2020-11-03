العراق يطلق خام البصرة المتوسط الجديد للتصدير عام 2021

ووفقا لرويترز فانه سيتم إنشاء الخام الجديد متوسط الكبريت من خلال تقسيم إنتاج البصرة الخفيف الحالي إلى درجتين.

وأظهر الخطاب أن جاذبية خام البصرة لايت ستكون حوالي 33 درجة بعد الانقسام بينما ستكون جاذبية البصرة المتوسطة حوالي 29 درجة. سيكون ذلك مماثلا لخام الشاهين القطري.



ويحتوي خام البصرة الثقيل الحالي ، الذي تم إنشاؤه في عام 2015 ، على API يبلغ حوالي 24 درجة.

وجاذبية API هي مؤشر على كثافة الزيت. تعتبر الدرجات ذات رقم الجاذبية الأقل أثقل وتميل إلى إنتاج كميات أقل من البنزين والديزل عند تكريرها.

وقال أحد المصادر إن هذه الخطوة قد تعمل على استقرار جودة الخام العراقي للمشترين ، لكن تكاليفهم قد تزيد إذا قررت سومو إزالة آلية الأسعار المستخدمة حاليًا لتعويض المشترين عن تقلبات الجاذبية في API.



وبحسب الإشعار ، ستحدد سومو أسعار البيع الرسمية لكل فئة من الفئات الثلاث.

ويتعين على المشترين إخطار سومو بحلول 13 نوفمبر بالكمية التي يخططون لرفعها لكل درجة في عام 2021. ويمكن ترشيح خام البصرة المتوسط إما كجزء من الكميات المطلوبة بالفعل للمشترين أو ككمية إضافية لعام 2021.

ويمثل ضوء البصرة، الذي يتم تصديره من مرفأ البصرة النفطي قبالة سواحل جنوب العراق ، الجزء الأكبر من صادرات وإيرادات البلاد.

وصدر العراق نحو 2.77 مليون برميل يوميا من خام البصرة في أكتوبر تشرين الأول وهو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).