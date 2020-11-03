بالصور.. إخماد حريق بهيئة الضرائب وسط بغداد وإنقاذ 7.9 مليار دينار

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن إخماد حريق اندلع فجر اليوم الثلاثاء، داخل مبنى الهيئة العامة للضرائب وسط بغداد، فيما أشارت إلى إنقاذ سبعة مليارات و900 مليون دينار. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع فجر هذا اليوم الثلاثاء في الطابق الرابع من بناية الهيئة العامة للضرائب في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد بعد ان استنفرت جهد فرقها في جانب بغداد الرصافة حتى تمكنت من انهاء الحريق بوقت قياسي دون تسجيل اصابات بشرية".



وأضافت المديرية أنه "تم انقاذ مبلغ سبعة مليارات و900 مليون دينار عراقي من ذلك الطابق المحترق وتم تسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة"، لافتة إلى أنه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".

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