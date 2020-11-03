شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية مع فتح مراكز اقتراع في مدينتين "عاجل" والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ، حيث فتحت مدينتان صغيرتان في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) في مدينتي ديكسفيل نوتش وميلزفيلد.

ومع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي بما في ذلك الولايات المتأرجحة الحاسمة، ينافس الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بكل قوة للبقاء في منصبه أربعة أعوام أخرى.

ويدلي الناخبون في جميع الولايات أيضا بأصواتهم بشأن مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك 35 مقعدا في مجلس الشيوخ ومقاعد مجلس النواب والعديد من المكاتب الحكومية والمحلية ، وعدد كبير من الاستفتاءات حول قضايا تتراوح بين السياسة الضريبية إلى قوانين المخدرات.