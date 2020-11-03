شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنما يعزل نفسه بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئاسة بنما إن الرئيس لورنتينو كورتيزو بدأ عزلا ذاتيا بعدما تبين إصابة أحد مساعديه المقربين بفيروس كورونا ولم تعلن الرئاسة اسم أو منصب المسؤول المصاب. وذكرت الرئاسة على تويتر يوم الاثنين أن كورتيزو خضع لاختبارين أثبتا خلوه من الفيروس لكنه سيواصل عزل نفسه "إلى حين تكرار الفحوص خلال بضعة أيام".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بنما يعزل نفسه بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.