مصرف الرافدين يطلق رواتب الرعاية الاجتماعية

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق لشهر تشرين الثاني. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء". واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".

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