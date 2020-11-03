مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أربعة أيام

وقالت الوزارة في بيان: "غادرت اليوم عدة حافلات تقل مسافرين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول لفتحه استثنائيا في الاتجاهين، في حين وصلت حافلات العائدين".

وحسب الوزارة، يسمح لفئات معينة استوفت شروط المغادرة بذلك، وعلى رأسهم المرضى الذين يحتاجون لعلاج في مصر، والخارج، والطلبة الجامعيين، وحملة الإقامات في دول أجنبية.



وأوضح بيان الوزارة أن المعبر "سيبقى مفتوحا لأربعة أيام، اعتبارا من اليوم وحتى الخميس، في الاتجاهين".

وعملت السلطات المصرية مؤخرا على فتح المعبر على فترات متباعدة بسبب تفشي فيروس كورونا.