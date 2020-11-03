تفكيك خلية إرهابية غربي العاصمة الجزائرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فككت السلطات الأمنية، غربي العاصمة الجزائرية، خلية إرهابية تنشط في عدة مناطق بالبلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية "تمكن الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) لولاية تيبازة (غرب العاصمة)، من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 10 أشخاص ينحدرون من ولايات تيبازة، العاصمة، البليدة وورقلة".

وأوضحت أن "3 من أعضاء الخلية الإرهابية داخل السجون على ذمة قضايا ، فيما تم توقيف 4 آخرين، بينما لاذ 3 أشخاص بالفرار".

وأشارت إلى أن "العملية جاءت بعد تحقيقات بدأت انطلاقا من اعترافات إرهابي تم توقيفه في 23 سبتمبر/أيلول الماضي".

وتفرض السلطات الأمنية والعسكرية الجزائرية مخططات أمنية لتأمين المدن والمقرات الرسمية والاقتصادية في مختلف مناطق البلاد خصوصاً العاصمة منذ عدة أعوام، في إطار استراتيجيتها لمجابهة ظاهرة الإرهاب.