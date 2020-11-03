قرية أمريكية تدلي بأول الأصوات في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، بأول الأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، مطلقين رمزيا الانتخابات الرئاسية. وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة 6,00 أو 7,00 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي الأمريكي.



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