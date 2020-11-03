تويتر يقيد منشور ترامب حول العنف في الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
فرض موقع تويتر قيودًا على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد فيه المحكمة العليا وزعم أنه سيكون هناك تزوير في الانتخابات و "أعمال عنف في الشوارع" قبل ساعات من يوم الانتخابات.
وعرقل تويتر قدرة المستخدمين على إعادة نشر التغريدة ونشر تحذيرا يقول "بعض أو كل المحتوى في هذه التغريدة مشكوك فيه وقد يكون مضللاً بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى".
كما أرفق موقع فيسبوك تحذيرا مع الرسالة نفسها التي نشرتها صحفة ترامب على منصة التواصل الاجتماعي.
وسبق أن قيد تويتر تغريدات لترامب في عدد من المناسبات ، لا سيما عندما بدا أنه يشكك في الأساليب القانونية للتصويت المبكر ، مثل بطاقات الاقتراع عبر البريد.
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