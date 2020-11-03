تحذير ثنائي..تويتر وفيسبوك يضعان علامة تحذير على منشور ترامب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:13 صباحاً - منذ 8 دقائق

قبل ساعات قليلة من بدء المعركة الانتخابية على منصب الرئيس في الولايات المتحدة ، قام موقعا التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك”، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بوضع علامة تحذير على منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصف فيها قرارا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه “خطير جدا”.

وكانت المحكمة العليا قد سمحت الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامبعلى خصمه جو بايدن.

وقال ترامب في منشور على تويتر وفيسبوك: “قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء”.

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وأرفق تويتر مع تغريدة ترامب ما يفيد بإخلاء مسؤوليته، قائلا إن محتواها “محل خلاف وربما يكون مضللا”.

وقال متحدث باسم تويتر، إن الإجراء يتسق مع “سياسة النزاهة المدنية” التي يطبقها الموقع، مضيفا أن تويتر سيقيد بشكل ملموس التعليقات على تغريدة ترامب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتضمن إخلاء المسؤولية الذي نشره تويتر أيضا، رابطا لمعلومات تؤكد “قانونية وسلامة” التصويت عبر البريد.

من جانبه، نشر موقع فيسبوك إخلاء مسؤولية، نوه فيه إلى أن التصويت عبر البريد ومن خلال مراكز الاقتراع “مشهود لهما بالجدارة بالثقة” في الولايات المتحدة، مشددا على أن تزوير الأصوات “نادر جدا”.