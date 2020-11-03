شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تُسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 26,807. وأوضحت الصحة الكورية اليوم أن من بين الإصابات الجديدة 46 محلية، و29 إصابة قادمين من الخارج.

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