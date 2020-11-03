حصيلة جديدة.. قتيلان و14 مصابا في هجوم فيينا الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مايكل لودفيج عمدة فيينا، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في 6 مواقع بالعاصمة النمساوية إلى مدنيين اثنين و14 مصابا

وقال لودفيج إن امرأة من جرحى الهجوم، توفيت متأثرة بإصاباتها، ليرتفع بذلك عدد القتلى المدنيين إلى اثنين.

من جانبه، أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين، دون أن يكشف عن العدد.



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وأكد نيهامر أنه تم تصفية أحد الإرهابيين، وأن إرهابي آخر على الأقل ما زال طليقا، مناشدا سكان فيينا بالابتعاد عن الساحات والميادين العامة.

وشدد وزير الداخلية النمساوي على أن "الأطفال غير مطالبين بالذهاب للمدارس اليوم الثلاثاء"، مؤكدا "تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود" وإقامة حواجز أمنية في العاصمة فيينا.

وكانت الشرطة النمساوية أكدت في وقت سابق، فرضية وجود عدد كبير من المهاجمين، مؤكدة مقتل مهاجم، واعتقال آخر، فيما لا يزال البقية هاربين، وفق صحيفة كرونه.