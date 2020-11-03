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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتدام المعارك في ناغورنو كراباخ وبوتن يدخل على الخط الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الخليج 365 قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بحث الصراع العسكري في ناغورنو كراباخ هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ومع رئيس أذربيجان إلهام علييف.

Advertisements وقال الكرملين في بيان دون الخوض في التفاصيل "جرت مناقشة قضايا تسوية نزاع ناغورنو كراباخ بالتفصيل". وجاءت المحادثات في الوقت الذي تستمر فيه المعارك الشرسة على طول الخط الأمامي للصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1000 شخص، وربما أكثر من ذلك بكثير.

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