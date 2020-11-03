شكرا لقرائتكم خبر 800 عملية جراحية سعودية في بنجلاديش ومساعدات للسودان واليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان، ووزع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1.452 شخصا، أطلق أمس حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة في بنجلاديش بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز نحو 800 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا، يستفيد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عدد في منطقتي رانجبور وراجشاهي.

ونفذ المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بمركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية دورة تدريبية للمتطوعات في صحة المجتمع بمديرية حيران في محافظة حجة.

وفي إطار مختلف، وقع المركز أمس، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب في اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار.