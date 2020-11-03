اخبار العالم

800 عملية جراحية سعودية في بنجلاديش ومساعدات للسودان واليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر 800 عملية جراحية سعودية في بنجلاديش ومساعدات للسودان واليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان، ووزع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1.452 شخصا، أطلق أمس حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة في بنجلاديش بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز نحو 800 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا، يستفيد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عدد في منطقتي رانجبور وراجشاهي.

ونفذ المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بمركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية دورة تدريبية للمتطوعات في صحة المجتمع بمديرية حيران في محافظة حجة.

وفي إطار مختلف، وقع المركز أمس، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب في اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 800 عملية جراحية سعودية في بنجلاديش ومساعدات للسودان واليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا