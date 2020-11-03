800 عملية جراحية سعودية في بنجلاديش ومساعدات للسودان واليمن

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وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز نحو 800 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا، يستفيد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عدد في منطقتي رانجبور وراجشاهي.ونفذ المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بمركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية دورة تدريبية للمتطوعات في صحة المجتمع بمديرية حيران في محافظة حجة.
وفي إطار مختلف، وقع المركز أمس، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب في اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار.
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