شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة لمن يتعرض لغيره بإيحاءات جنسية أو إباحية فى مكان عام أو خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدي قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، أى تعرض للغير بإيحاءات جنسية أو إباحية سواء كان ذلك بالقول أو الفعل، وذلك بالحبس والغرامة. وفي هذا الصدد، جاءت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات لتقضي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

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