محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- ( د ب أ):
قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، إن مشتبها واحدًا على الأقل في الهجوم الإرهابي على فيينا، أمس الاثنين ما زال طليقًا.
مشيرًا إلى وقوع عدة وفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية النمسا: مشتبه به في هجوم فيينا مازال طليقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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