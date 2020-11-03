وزير داخلية النمسا: مشتبه به في هجوم فيينا مازال طليقا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- ( د ب أ):

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، إن مشتبها واحدًا على الأقل في الهجوم الإرهابي على فيينا، أمس الاثنين ما زال طليقًا.

مشيرًا إلى وقوع عدة وفيات.