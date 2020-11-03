الرئيس الفرنسي بعد هجوم فيينا: "لن نستسلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ): أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين الهجوم "الإرهابي" الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، وأبدى دعمه للمستشار النمساوي زيباستيان كورتس. وكتب ماكرون عبر تويتر باللغتين الفرنسة والألمانية: "نحن الفرنسيون نشاطر الشعب النمساوي الصدمة والحزن .. إنها قارتنا الأوروبية ويجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون .. لن نستسلم لأي شيء". وقالت مصادر في قصر الإليزيه إن ماكرون أبدى دعمه وتضامنه مع كورتس وعرض تقديم أي مساعدة مطلوبة.

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