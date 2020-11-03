البرازيل.. تسجيل 8501 إصابة جديدة بكورونا

كشفت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن عدد الإصابات سجل حتى الآن 5554000 حالة إصابة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 160253.
و قالت الوزارة، إن البرازيل أبلغت عن8501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 179 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، وفقا لروسيا اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.
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