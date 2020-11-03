إسبانيا.. تسجيل 55019 إصابة جديدة بكورونا

أشارت وزارة الصحة الإسبانية، إلى أن الوفيات زادت بواقع 379 حالة ليصل الإجمالي إلى 36257 في البلاد منذ بدء الجائحة.
و أعلنت الوزارة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زاد اليوم الاثنين بواقع 55019 حالة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، وفقا لروسيا
وعدد حالات الوفاة المسجل الاثنين هو الأكبر في يوم واحد خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، لكنه ما زال أقل بكثير من العدد القياسي وقت ذروة الموجة الأولى في أواخر مارس الماضي،والذي بلغ قرابة 900 حالة.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا مليونا و240 ألفا و697 حالة، لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز صرح بأن العدد الحقيقي أكثر من 3 ملايين على الأرجح، وفقا للدراسات والتقديرات.
وكانت إسبانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في محاولة للحد من الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.
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