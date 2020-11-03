هجوم فيينا.. كونتى يؤكد تضامن أوروبا مع النمسا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في تغريدة على موقع تويتر: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا الليلة. يجب ألا يكون هناك مكان للكراهية والعنف في وطننا الأوروبي المشترك"، معربا عن تضامنه مع الشعب النمساوي وأقارب

القتلى والجرحى.

كما علق وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على الهجوم قائلا عبر "تويتر" إن أوروبا يجب أن ترد على "الهجوم الدنيء".

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وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط

فيينا، مساء اليوم الاثنين، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار.

وأكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم دون توضيح عددهم، لافتا إلى أن السلطات تعتقد أنه يمثل عملية إرهابية.