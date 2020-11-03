الانتخابات الامريكية 2020.. بايدن يتقدم على ترامب بفارق طفيف في فلوريدا

أظهر استطلاع رأى، أن نتيجة المرشحين الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن و منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب متقاربة بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.
و بدا بايدن متقدما بفارق طفيف على ترامب في ولاية فلوريدا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، وفقا لروسيا اليوم.
وقبل أسبوع، أظهر استطلاع، نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث ( نورث كارولاينا وأريزونا و فلوريدا).
وأشار الاستطلاع إلى أن 50 في المئة من الناخبين المرجحين يساندون بايدن في حين يؤيد 46 في المئة ترامب، وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49 في المئة لبايدن و47 في المئة لترامب.
وأجري استطلاع فلوريدا في الفترة من 27 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.
أما في أريزونا، فقد أجري الاستطلاع في الفترة نفسها وأظهر تقدم بايدن بنسبة 49 في المئةعلى ترامب الذي حصل على 47 في المئة.
وفي نورث كارولاينا كانت نسبة تأييد بايدن 49 في المئة مقابل 48 في المئة لترامب.
وأوضح استطلاع أخير أجري على مستوى البلاد أن بايدن ينال تأييد غالبية الناخبين المحتملين، إذ قال 52 في المئة إنهم يدعمونه بينما قال 44 في المئة إنهم سيعطون أصواتهم لترامب.
وأجري الاستطلاع على مستوى البلاد في الفترة من 29 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر وشمل 1333 شخصا بينهم 914 ناخبا مرجحا، وهو يحمل هامش خطأ بواقع أربع نقاط مئوية.
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