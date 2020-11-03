هجوم فيينا.. وزير الداخلية النمساوى: مسلح واحد على الأقل لا يزال طليقا

أشار وزير الداخلية النمساوي، كار نيهامير، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية، إلى أن منفذا واحدا على الأقل في العملية لا يزال طليقا.

و أعلن نيهامير، أن الهجوم الإرهابي في فيينا

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أسفر عن عدد من القتلى،قائلا: "للأسف تم مقتل عدة أشخاص وإصابة عدة آخرين"، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر أن الشرطة تمكنت من تصفية

أحد المشاركين في العملية، بينما لا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقا.

وشدد نيهامير على أن الوضع في العاصمة لا يزال صعبا، وجدد دعوته للناس إلى تجنب مناطق وسط فيينا، مضيفا أن الأطفال غير مطالبين بالذهاب للمدارس الثلاثاء.