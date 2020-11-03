الانتخابات الامريكية 2020.. ترامب يصف بايدن بالسياسي الفاسد

أنتقد المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمام تجمع حاشد من مؤيديه عشية الانتخابات الأمريكية في أوهايو، قال فيه إن الولايات المتحدة سئمت من "فوضى" رئاسة منافسه الجمهوري.
و قال ترامب، اليوم الثلاثاء، إن بايدن، سياسي فاسد ويدعم الصين للدخول
وأخبر بايدن مؤيديه في مناسبة أخيرة لحشد الأصوات في ولاية أوهايو قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع: "حان الوقت لأن يحزم دونالد ترامب حقائبهويعود إلى المنزل"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وتنطلق، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، انتخابات الرئاسة الأمريكية ويبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.
ويشارك الناخبون الأمريكيون للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية، وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يريد إزاحته والوصول إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2021.
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