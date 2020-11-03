هجوم فيينا.. الخارجية الروسية تعرب عن عن تعازيها للنمسا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر "فيسبوك": "السفارة الروسية في فيينا على اتصال بالأجهزة المعنية النمساوية لتوضيح مسألة جنسية القتلى والجرحى جراء العملية الإرهابية. نعرب عن تعازينا للنمسا!".
و أعربت الوزارة، عن تعازيها علىخلفية العملية الإرهابية التى وقعت في العاصمة النمساوية، وفقا لروسيا اليوم.
وأعلنت السلطات النمساوية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطةسقوط قتلى، بينهم أحد المارة وشخص شارك في العملية، وعدد من الجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.
ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.
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