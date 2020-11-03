أشار موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى عددا من وسائل الإعلام الأمريكية باعتبارها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجري اليوم الثلاثاء.
و حدد موقع "تويتر" في رسالة نشرها، أن وسائل الإعلام التي يعتبرها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات هي شبكات "أيه.بي.سي" و"سي.بي.إس نيوز" و"سي.إن.إن" و"فوكس نيوز" و"إن.بي.سي" التلفزيونية،
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن موقع "تويتر"سيعتبر أي نتيجة رسمية إذا أعلنها أحد مسؤولي الانتخابات في أي ولاية أو اثنتان على الأقل من وسائل الإعلام التي حددها.
يذكر أن موقع "تويتر" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى تواجه ضغوطا قوية للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير على هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية 2020.. تويتر يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر للنتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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