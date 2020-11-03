أشاد نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، بأداء الرئيس ترامب خلال الـ4 سنوات الماضية فى ملفات مثل الاقتصاد ومحاربة الإرهاب.
و قال بنس، إن جو بايدن حاول خلال 8 سنوات إلى فرض الضرائب، بينما قام ترامب بخلق أفضل اقتصاد وسيفعل ذلك مرة أخرى إذا تم انتخابه، ليكون "الأفضلوالأكبر" فى تاريخ الولايات المتحدة.
و شارك بنس، وزوجته السيدة الثانية الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب فعالية انتخابية فى ميتشجان ليلة الانتخابات، وقال إن ما يفصلنا عن "4 سنوات جديدة"، هو يوم واحد فقط، وسط هتاف
وقال إن المرشح الديمقراطى، يريد رفع الضرائب رغم مرور البلاد بوباء.
وأضاف أن ترامب كان بطلا فيما يتعلق بالعمل فى قطاع الطاقة حيث أنهى الحرب على الفحم وحقق الاكتفاء الذاتى من الطاقة.
وهاجم بايدن وكامالا هاريس لرغبتهما منع الوقود الاحفورى والفراكين، الذين كانا سببا فى زيادة الاستقلال فى قطاع الطاقة، متعهدا بزيادة استخدام الفراكين.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية 2020.. بنس وزوجته يشاركان ترامب فعالية انتخابية فى ميتشجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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