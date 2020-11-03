الإنتخابات الأمريكية 2020.. ترامب يصف بايدن بالممل

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى فعالية انتخابية فى ميتشجان، اليوم، إنه كان يحارب على مدار 3 سنوات وسائل الإعلام والديمقراطيين وعمالقة التكنولوجيا. وأضاف أنه حارب حتى يتمكن من البقاء معتقدا أن شخصا غيره لكان "بكى لأمه حتى تنقذه من كل هذا".

و هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وسائل الإعلام الأمريكية،قائلا إنه السبب وراء زيادة القراءات والمبيعات لديهم، وسيندمون على مهاجمته وانتقاده، وسيطالبونه بإعادة الترشح، لأنهم سيخسرون كثيرا إذا فاز المرشح الديمقراطى، جو بايدن لأنه "ممل".

و قال، أنه تم ضبط الديمقراطيين وهم يتجسسون عليه وعلى حملته، وهذا يعد خيانة، على حد تعبيره.

و هاجم ترامب، خصمه الديمقراطى جو بايدن وقال إن الصين هى من تريده أن يفوز، ساخرا من دعم الرئيس السابق، باراك أوباما له الآن بعد أن تردد فى دعمه قبل اختياره رسميا مرشحا للحزب الديمقراطى.

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وسخر من الاستطلاعات فى 2016، والتى قالت إنه سيخسر 9 ولايات، سيخسرهم جميعا، ولكن ما حدث

هو أنه فاز بهم جميعا، قائلا إنه لا يمكن الوثوق بهم.

وتفاخر ترامب بحضور الآلاف من الأشخاص إلى فعاليته الانتخابية، واصفة إياها بالجميلة.

وهاجم استطلاعات واشنطن بوست وايى بي سى نيوز، التى أخطأت قبل 4 سنوات وقال إنها ستخطئ مرة أخرى، واستشهد بآخر استطلاع يقول إنه أقل بـ17 نقطة عن جو بايدن، وهو أمر غير منطقى، على حد وصفه.

كما هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الديمقراطيين وخصمه جو بايدن، وقال إنهم تجسسوا على حملته واتهموه بوجود علاقة مع روسيا وتبين فيما بعد إنهم من يتواطئون مع روسيا، كما تبين أنهم يتجسسون على حملته.