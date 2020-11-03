“الأزهر” يدين هجمات فيينا الإرهابية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 2:01 صباحًا

أدان الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهجمات التي حدثت خلال الساعات الماضية في أماكن متفرقة في العاصمة النمساوية فيينا.

وشدد الأزهر، على أن قتل نفس واحدة هو قتل للإنسانية جمعاء، وأن حق الإنسان في الحياة من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين، مناشدًا كافة الهيئات والمؤسسات الدولية أن تقف صفا واحدا في وجه الإرهاب، وأن يتضامن الجميع من أجل نشر السلام في ربوع العالم ودحض العنف والكراهية.

وتقدم شيخ الازهر بخالص العزاء إلى دولة النمسا، قيادة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا المولى -عز وجل- أن يخلص العالم من خطر الإرهاب وشروره، وأن ينعم جميع البشر بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.