شرطة النمسا: إطلاق النار في فيينا استهدف ستة مواقع وأسفر عن قتيلين أحدهما مشتبه به

قالت شرطة النمسا، إن إطلاق النار في فيينا، استهدف، قبل قليل، ستة مواقع وأسفر عن قتيلين أحدهما مشتبه به.

وأظهرت أشرطة فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي، مطاردة الشرطة في شوارع فيينا، لعدد من المسلحين.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، إن إطلاق النار قرب كنيس كبير في وسط فيينا يبدو هجوما إرهابيا، وهو لا يزال مستمرا.

وصر ح نيهامر للتلفزيون الرسمي “يبدو الأمر هجوما إرهابيا” ينفذه مهاجمون عديدون وقد أوقع عددا من الجرحى.

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وأطلقت عيارات نارية عدة مساء الإثنين في وسط فيينا بحسب الشرطة التي تحدثت عن سقوط “جرحى وقتلى”، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى هجوم قرب كنيس كبير في العاصمة النمساوية.

وقالت وزارة الداخلية كما نقلت عنها وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) إن أحد المهاجمين “قتل فيما فر آخر”، ولفت المصدر نفسه إلى إصابة عنصر في الشرطة بجروح خطيرة.

وقال شاهد ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى “شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا وكان يطلق النار بوحشية”، ووصلت الشرطة عندها الى المكان وردت.

وأورد شاهد آخر أن “ما لا يقل عن خمسين عيارا ناريا” تم إطلاقها.