قالت شرطة النمسا، إن إطلاق النار في فيينا، استهدف، قبل قليل، ستة مواقع وأسفر عن قتيلين أحدهما مشتبه به.
وأظهرت أشرطة فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي، مطاردة الشرطة في شوارع فيينا، لعدد من المسلحين.
وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، إن إطلاق النار قرب كنيس كبير في وسط فيينا يبدو هجوما إرهابيا، وهو لا يزال مستمرا.
وصر ح نيهامر للتلفزيون الرسمي “يبدو الأمر هجوما إرهابيا” ينفذه مهاجمون عديدون وقد أوقع عددا من الجرحى.
وأطلقت عيارات نارية عدة مساء الإثنين في وسط فيينا بحسب الشرطة التي تحدثت عن سقوط “جرحى وقتلى”، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى هجوم قرب كنيس كبير في العاصمة النمساوية.
وقالت وزارة الداخلية كما نقلت عنها وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) إن أحد المهاجمين “قتل فيما فر آخر”، ولفت المصدر نفسه إلى إصابة عنصر في الشرطة بجروح خطيرة.
وقال شاهد ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى “شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا وكان يطلق النار بوحشية”، ووصلت الشرطة عندها الى المكان وردت.
وأورد شاهد آخر أن “ما لا يقل عن خمسين عيارا ناريا” تم إطلاقها.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة النمسا: إطلاق النار في فيينا استهدف ستة مواقع وأسفر عن قتيلين أحدهما مشتبه به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.