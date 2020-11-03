شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 77398 إصابة مؤكدة و 451 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:01 صباحًا, 3 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 77,398 إصابة مؤكدة و 451 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9,182,628 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 230,383 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجل 77398 إصابة مؤكدة و 451 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.