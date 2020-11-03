شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 46.62 مليون والوفيات مليون و201057 والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 46.62 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و201057 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 231098 9243694 الهند 122607 8229313 البرازيل 160074 5545705 روسيا 28473 1655038 فرنسا 37019 1413915 إسبانيا 35878 1185678 الأرجنتين 31140 1173533 كولومبيا 31515 1083321 المملكة المتحدة 46555 1011660 المكسيك 91895 929392 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 17 - العراق 10966 475288 ‭‭26‬‬ - 5420 347656 السعودية 32 - المغرب 3762 222544 39 - 496 133907 الإمارات 40 - قطر 232 132720 43 - الكويت 782 126534 44 - عُمان 1246 115734 49 - مصر 6264 107555 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

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