عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاستطلاع الأخير.. تقارب شديد بين بايدن وترامب عشية الانتخابات

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشف آخر استطلاع رأي عشية الانتخابات الأمريكية، عن تقارب شديد بين المرشح الديمقراطي جو بايدن، والمرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.



وأشار الاستطلاع الذي أجرته رويترز / إبسوس، إلى أن بايدن يتقدم بفارق طفيف عن ترامب في ولاية فلوريدا، فيما أظهر تقاربهما بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.

وقبل أسبوع، أظهر استطلاع رويترز/إبسوس نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث أيضاً.

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وأشار الاستطلاع إلى أن 50% من الناخبين المرجحين يساندون بايدن، في حين يؤيد 46% ترامب، وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49% لبايدن و47% لترامب.

وأُجري استطلاع فلوريدا في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي أريزونا، أُجري الاستطلاع في نفس الفترة، وأظهر تقدم بايدن بنسبة 49% على ترامب الذي حصل على 47%، وفي نورث كارولاينا كانت نسبة تأييد المرشح الديمقراطي 49% مقابل 48% للمرشح الجمهوري.

وأوضح استطلاع أخير أُجري على مستوى البلاد، أن بايدن ينال تأييد غالبية الناخبين المحتملين، إذ قال 52% إنهم يدعمونه بينما قال 44% إنهم سيعطون أصواتهم لترامب.

وتجرى خلال ساعات، الانتخابات الرئاسية في أمريكا وسط تصريحات من قبل المرشحين ترامب وبايدن بتأكيد كل منهما الفوز بها.