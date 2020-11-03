تبادل لإطلاق النار بجامعة أفغانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت مصادر في أفغانستان أن مجموعة من المسلحين، تردد أنهم ثلاثة، اقتحموا جامعة كابول أمس، حيث غادر طلاب الجامعة المجمع التعليمي بعد ورود أنباء عن وقوع تبادل لإطلاق نار داخل المجمع. ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية عن الشرطة القول، إن قوات الأمن انتشرت في مكان تبادل إطلاق النار. ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية الأفغانية سماع دوي إطلاق نار داخل المبنى الجامعي الواقع في العاصمة الأفغانية بالمنطقة الشرطية الثالثة، وقال المتحدث باسم الوزارة طارق اريان إن القوات الأمنية الأفغانية تتابع الموقف عن كثب. ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية الأفغانية سماع دوي إطلاق نار داخل المبنى الجامعي الواقع في العاصمة الأفغانية بالمنطقة الشرطية الثالثة، وقال المتحدث باسم الوزارة طارق اريان إن القوات الأمنية الأفغانية تتابع الموقف عن كثب.

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