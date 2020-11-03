هادي: لا مكان للتجربة الإيرانية في اليمن

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وجدد تأكيده على أنه لا مكان للتجربة الإيرانية في اليمن، ولن يقبلها أبناء الشعب مطلقا، وقال خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة مستشاريه بحضور نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح «إن لقاءنا يأتي ونحن على مشارف الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض والذي كنا ولا زلنا ننظر إليه كمنطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور واستعادة الدولة وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثي، حيث بذلنا ولا زلنا نبذل كل جهودنا لتنفيذ الاتفاق حرفيا وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد».وثمن الرئيس اليمني جهود السعودية التي ترعى اتفاق الرياض مضيفا «نثق بجهودهم في إنجاحه وتدعيمه بحزمة اقتصادية لدعم استقرار العملة، ودعم الحكومة في مهامها الجديدة وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب اليمني».
وأضاف «كلفت رئيس الوزراء بعقد مشاورات مع الأحزاب والمكونات السياسية من أجل الوصول لوضع تصور لتشكيل الحكومة مع التركيز على تقييم المرحلة السابقة، واستحضار التحديات والصعوبات، ووضع تصور لأولويات الحكومة، والتركيز على تقسيم عادل للحقائب الوزارية، والأهم تقديم الكفاءات النوعية».
وقال «الوضع الذي يمر به اليمن صعب والمرحلة حرجة، ونحتاج أن نتعاطى بمسؤولية كبيرة وتجاوز لتحديات، ونحن في حالة حرب مع عدونا الوحيد وهو ميليشيات الحوثي الإيرانية، علينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والبعد عن أي مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية، فالعدو اليوم يطور إمكاناته ووسائله في تدمير البلاد والعباد».
ميدانيا شهدت الجبهتان الشرقية والشمالية لمدينة تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة على أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة وأسر عدد من عناصر الميليشيات، وقصفت جماعة الحوثي الأحياء السكنية في المدينة.
وأكد مصدر محلي على أن الميليشيات استهدفت من مواقع تمركزهم في الحرير وشمال المدينة جامع الشافعي الذي يعتبر مركزا لتحفيظ القرآن الكريم الخاص بالفتيات، واستهداف العديد من المنازل الأخرى، وأشار إلى إصابة 3 فتيات من طالبات التحفيظ، إصابة واحدة منهن خطيرة إثر استهداف المركز من قبل الميليشيات.
مشاهدات يمنية
- أعلن سفیر إيران لدى الميليشيات الحوثية حسن إیرلو عن إغلاق موقع (تویتر) للتواصل الاجتماعي لحسابه، بحسب ما ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية
- قناص حوثي يقتل المواطنة خلود قاسم ناشر، وهي أم لأربعة أطفال، تعرضت لطلق ناري في الرأس برصاص قناصة الحوثي المتمركزة في منطقة القهرة شمال مريس.
- نقيب الصحفيين الأسبق الكاتب والمحلل السياسي، المعروف عبدالباري طاهر يتلقى رسالة تهديد بالقتل من قبل مجهولين في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
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