الرئاسة اللبنانية: لا علاقة لباسيل بتشكيل الحكومة

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وقال المكتب، في بيان «يؤكد مكتب الإعلام أن التشاور بشأن تشكيل الحكومة يتم حصرا، ووفقا للدستور، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، ولا سيما النائب جبران باسيل، علما أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أمس أن التشاور مستمر بشأن تشكيل الحكومة، وهو يجري حصرا بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.وقال المكتب، في بيان «يؤكد مكتب الإعلام أن التشاور بشأن تشكيل الحكومة يتم حصرا، ووفقا للدستور، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، ولا سيما النائب جبران باسيل، علما أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا».

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