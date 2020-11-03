1120 هزة ارتدادية لزلزال إزمير

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وأشارت الإدارة، في بيان، إلى وقوع 1120 هزة ارتدادية للزلزال، وعلاج 743 شخصا في المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال، وأوضحت أن 219 شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات.وذكرت وكالة «الأناضول» أنه تم إنقاذ طفلة في الثالثة من العمر بعد قضائها 65 ساعة تحت الأنقاض، وأن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في ثمانية مبان سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات.
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