شكرا لقرائتكم خبر 1120 هزة ارتدادية لزلزال إزمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» أمس ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير غرب البلاد إلى 79 قتيلا.

وأشارت الإدارة، في بيان، إلى وقوع 1120 هزة ارتدادية للزلزال، وعلاج 743 شخصا في المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال، وأوضحت أن 219 شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وذكرت وكالة «الأناضول» أنه تم إنقاذ طفلة في الثالثة من العمر بعد قضائها 65 ساعة تحت الأنقاض، وأن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في ثمانية مبان سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات.