العراق يقبض على الإرهابيين المنفذين لمجزرة الخيلانية

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وقالت الوكالة في بيان أورده موقع «السومرية نيوز»، إن ذلك جاء في عملية خاطفة نفذتها مفارزها بإسناد قوة من استخبارات عمليات ديالى خلال 24 ساعة، وأضافت أن العملية «نتج عنها إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي وأربعة من أفراد عائلته».وأكدت الوكالة أنه «تأشرت مطلوبيتهما وفق أحكام الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية التي عملا فيها ضمن ما يسمى قاطعي كركوك وديالى ولاية العراق».
وأشارت إلى أنه «تم تدوين أقوالهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء وستتم إحالتهما للقضاء لينالا جزاءهما العادل».
وكان خمسة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا بانفجار جثة مفخخة في قرية الخيلانية بمحافظة ديالى عندما حاول أفراد بالعائلة سحب جثة أحد أبنائها، قتل من قبل تنظيم داعش، من مكانها وتبين أنها مفخخة من قبل التنظيم في 27 أكتوبر الماضي.
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