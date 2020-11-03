بوعيدة يوضح أسباب عدم حضوره لجنة التأديب والتحكيم لحزب التجمع الوطني للأحرار

أوضح عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم وادنون، مساء الإثنين، أسباب عدم حضوره لجنة التأديب والتحكيم لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال عبد الرحيم بوعيدة، في تدوينة له، عبر صفحته على “فايسبوك”، إن الإستدعاء الذي توصل به من طرف نائب رئيس اللجنة المذكورة غير مختوم، ولا يحمل طابع الجهة المرسلة.

وأضاف بوعيدة، في ذات التدوينة، أنه بعث الرد يوم الأربعاء الماضي عبر مفوض قضائي لتصحيح الوضع و”لتنبيه مسؤولي الحزب المحليين”، وفقا لتعبيره.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن ” الإستدعاء لاقيمة له قانونياً وموجه من شخص لايحمل أي صفة”، واعتبر بوعيدة أن “أي إجراء يتخذ في هذا الصدد فهو خارج القانون و باطل”، مشددا على انه “سيتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي قرار غيابي يصدر في حقه”.