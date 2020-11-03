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الاستطلاع الأخير.. تقارب شديد بين بايدن وترامب عشية الانتخابات
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
كشف آخر استطلاع رأي عشية الانتخابات الأمريكية، عن تقارب شديد بين المرشح الديمقراطي جو بايدن، والمرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته رويترز / إبسوس، إلى أن بايدن يتقدم بفارق طفيف عن ترامب في ولاية فلوريدا، فيما أظهر تقاربهما بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.
وقبل أسبوع، أظهر استطلاع رويترز/إبسوس نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث أيضاً.
وأشار الاستطلاع إلى أن 50% من الناخبين المرجحين يساندون بايدن، في حين يؤيد 46% ترامب، وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49% لبايدن و47% لترامب.
وأُجري استطلاع فلوريدا في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي أريزونا، أُجري الاستطلاع في نفس الفترة، وأظهر تقدم بايدن بنسبة 49% على ترامب الذي حصل على 47%، وفي نورث كارولاينا كانت نسبة تأييد المرشح الديمقراطي 49% مقابل 48% للمرشح الجمهوري.
وأوضح استطلاع أخير أُجري على مستوى البلاد، أن بايدن ينال تأييد غالبية الناخبين المحتملين، إذ قال 52% إنهم يدعمونه بينما قال 44% إنهم سيعطون أصواتهم لترامب.
وتجرى خلال ساعات، الانتخابات الرئاسية في أمريكا وسط تصريحات من قبل المرشحين ترامب وبايدن بتأكيد كل منهما الفوز بها.
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