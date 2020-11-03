رقم قياسي.. 94 مليون أمريكي صوتوا مبكرا

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

أدلى أكثر من 94 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم خلال الاقتراع المبكر في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الثلاثاء.



وكشفت إحصائية لمركز الإحصاء التابع لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا أن هذا الرقم يمثل 68% من إجمالي الأصوات التي تم فرزها في انتخابات 2016.

وأوضح أن أكثر من 34 مليون شخص ذهبوا للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع إلى جانب نحو 60 مليون بطاقة اقتراع جرى إرسالها عن طريق البريد، بحسب شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن ولايات مثل فلوريدا وجورجيا ومونتانا ونيفادا ونيو مكسيكو ونورث كارولينا وواشنطن تجاوز نسبة التصويت المبكر فيها 90% من الأصوات التي تم احتسابها بتلك الولايات في انتخابات 2016.

ويعد هذا العدد المثير للدهشة والقياسي، مؤشرا على اهتمام بالغ بنتيجة المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وكذلك على رغبة الأمريكيين في تقليل خطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 231 ألفا في بلادهم حتى الآن.

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وقامت العديد من الولايات بتوسيع نطاق التصويت المبكر والتصويت عبر البريد قبل موعد يوم الانتخاب المقرر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أساس أنها طريقة أكثر أمنا في ظل جائحة كورونا.

وفي وقت سابق الإثنين، تبادل المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، الاتهامات قبل ساعات من الانتخابات التي ستحدد من سيد البيت الأبيض الجديد.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن يوما واحدا يفصله عن الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، مؤكدا أنه سيحافظ على الحرية الدينية وسيوفر رعاية صحية لكل الأمريكيين، وسيبنى أعظم اقتصاد ف تاريخ أمريكا.

وأشار إلى أن منافسه جو بايدن سياسي فاسد واسمه ارتبط بالكثير من عمليات الفساد، وفشل في إدارة أزمة انفلونزا الخنازير ولا يملك حلولًا للسيطرة على وباء كورونا.

وتابع، أن الاستطلاعات تظهر تفوق بايدن في بعض الولايات بفارق نقطة مما يعنى أنه سيفوز، معتبرا أنه إذا كان الفارق 10 نقاط كان شعر بالقلق، واصفا بعض الاستطلاعات بالمزيفة.

وسخر من الاستطلاعات في 2016، والتي قالت إنه سيخسر 9 ولايات، ولكن ما حدث هو أنه فاز بهم جميعا، قائلا إنه لا يمكن الوثوق بهم.