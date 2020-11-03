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وسط إدانات أوروبية لهجوم فيينا.. ماكرون: لن نتنازل عن أي شيء
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أول تعليق له على هجوم فيينا الذي استهدف كنيسا يهوديا ومواقع مجاورة، وأدى لمقتل وجرح عدد من الأشخاص، إن الهجوم ”استهدف بلداً صديقاً، استهدف أوروبا“ و“لن نتنازل عن أي شيء“.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ الاتحاد الأوروبي ”يدين بشدة الهجوم المروّع“ الذي وقع مساء الإثنين في فيينا، واصفاً إياه بـ“العمل الجبان“.
وقال ميشال في تغريدة على تويتر إنّ ”أوروبا تدين بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة وقيمنا الإنسانية. أتعاطف مع الضحايا ومع سكّان فيينا بعد الهجوم المروّع هذا المساء. نحن نقف إلى جانب فيينا“.
فيما دانت برلين الهجوم، حاضة على عدم ”الاستسلام للكراهية“.
وشجبت السويد الهجوم، وقال رئيس الوزراء السويدي: أدين بشدة ”الهجمات الإرهابية“ في فيينا ويجب أن نقف متحدين ضد الهجمات على مجتمعنا.
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