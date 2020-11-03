شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكو حرام» الإرهابية تقتل 12 وتحرق 70 منزلا والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 12 شخصاً في هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية إثر استهداف قرية قرب بلدة شيبوك في شمال شرقي نيجيريا. وقالت مصادر محلية نيجيرية إن المسلحين قتلوا 12 شخصاً من بينهم عناصر من جماعة مسلحة موالية للحكومة كانت قد اشتبكت معهم بالأسلحة النارية، كما قاموا باختطاف سبعة من السكان وأحرقوا 70 منزلاً بعد نهب الإمدادات الغذائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «بوكو حرام» الإرهابية تقتل 12 وتحرق 70 منزلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.