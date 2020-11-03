شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7725 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية أمس، أن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 163 حالةً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.