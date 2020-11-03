شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون ليبيون: الدوحة وأنقرة تتآمران لإجهاض «جنيف» والان نبدء بالتفاصيل

شدد سياسيون وبرلمانيون ليبيون على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي أسفرت عنه المباحثات العسكرية الأخيرة في جنيف بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق برعاية الأمم المتحدة، مؤكدين أن قطر وتركيا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية أبرز المتضررين من استئناف المفاوضات السياسية واستبعاد الخيار العسكري لرغبتهم في استمرار الفوضى في ليبيا.

خرق «إخواني»

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب: سارعت حكومة الوفاق الإخوانية برئاسة فايز السراج بخرق بنود اتفاق جنيف بإبرام اتفاق أمني مع قطر.

وأعرب عن استنكاره الشديد لرفض ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى للدولة الاستشاري» وقف إطلاق النار في جنيف، مؤكدًا أن هذا الموقف جاء بناءً على تعليمات من قطر وتركيا.

وطالب الميهوب، الأمم المتحدة باستبعاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، والذي يُعد أحد القيادات الإخوانية النشطة من حضور جلسات الحوار الليبي في تونس، مؤكدًا أن مجلس النواب الليبي وضع تنظيم الإخوان على لوائح الإرهاب.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، قد دعت الجيش الوطني الليبي إلى التصدي بيد من حديد للميليشيات الإرهابية، وإخراجها بقوة السلاح لتخليص البلاد من هيمنتها على مفاصل الدولة الليبية حال تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك.

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وثمّنت اللجنة حرص الجيش الليبي على حقن الدماء، وفي نفس الوقت رفع راية الحرب على الإرهاب وميليشيات التطرف، والإنجاز الكبير الذي حققه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مقابل خروج تركيا والمرتزقة وحل الميليشيات.

الوفاق وقطر

من جهته، أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، أن اتفاقية الوفاق وقطر جاءت بإيعاز تركي لنسف اتفاق جنيف الذي ينص على تجميد كافة الاتفاقيات الأمنية السابقة، وعدم توقيع اتفاقيات جديدة لحين إنشاء أو تشكيل حكومة أو برلمان منتخب.

في حين قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري: تركيا لم تنتظر أكثر من 24 ساعة على إعلان اتفاق جنيف، وسعت لخرقه بالإعلان عن تدريب ميليشيات حكومة الوفاق، كما شكّك رئيس النظام التركي أردوغان في الاتفاق، زاعمًا أنه «ضعيف المصداقية.. وليس على أعلى المستويات».

وشدد الفيتوري أن غضب الدوحة وأنقرة من اتفاق جنيف لدوره في قطع الطريق على المشروع الفوضوي الذي يضرب استقرار ليبيا حاليًا، مطالبًا المجتمع الدولى بفك حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي ليقوم بدوره في اجتثاث جذور الإرهاب.

من جانبه، أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عن استهجانه لما وصفه بـ «أسلوب البعثة الأممية في الإقصاء والتهميش والمحاباة، وعدم الاهتمام بالأطراف الليبية الفاعلة الحقيقية التي تملك قواعد اجتماعية وسياسية بالبلاد» خلال اختيار الأسماء المشاركة في مؤتمر الحوار السياسي المقرر عقده في تونس.