طهران توجه الضربة الأخيرة للاتفاق النووي وترفع نسبة التخصيب

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وبحسب ما قالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني «خانه ملت»، أمس تم التصويت على القانون بشكل عاجل، تحت اسم «قانون الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية»، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، وحصل على غالبية الأصوات في البرلمان، 196 صوتا لموافقين، و6 أصوات لمعارضين، و4 امتنعوا عن التصويت.
ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشأة نطنز النووية تحت الأرض.
وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
إضافة إلى إعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل إلى ما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015. وزيادة كمية تخصيب اليورانيوم إلى 500 كلغ شهريا، بالنسبة التي تحتاجها الأغراض السلمية.
وبموجب القانون تتوقف أعمال رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج البروتوكول الإضافي.
والحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بعد ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا، وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية.
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