شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» يبيع أسلحة بالتقسيط في البقاع ويسرّح مقاتلين والان نبدء بالتفاصيل

يلجأ إلى كل الوسائل الممكنة التي تبقيه على قيد الحياة، عسكريًا وسياسيًا، فـ«حزب الله» الذي اختار قناع «المقاومة» لاستمالة عواطف اللبنانيين خصوصًا والشعوب العربية عمومًا، ها هو اليوم ينزف من كل الجهات بعدما سقط قناعه في منتصف طريق تنفيذ مشروع ولاية الفقيه منذ ما يزيد على 12 عامًا، وتحديدًا عقب أحداث 7 مايو من العام 2008، حينما وجّه سلاحه باتجاه بيروت وأهلها، وعقب العقوبات الأمريكية والتصنيفات الدولية له كمنظمة إرهابية جعلوه يلجأ إلى إجراءات داخلية تحدّ من عدد مقاتليه لخفض مصاريفه، إضافة إلى لجوئه لطرق أخرى لتأمين عائدات إضافية له عبر تسليح عشائر البقاع تابعة له لبيع سلاحه الفائض وتأمين مبالغ مالية في زمن العقوبات.

تسليح العشائر

وعلمت (اليوم) أنه «منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر وحزب الله يلجأ إلى تسليح عشائر البقاع، حيث دفعت كل عشيرة ما يقارب مليون دولار، وتراوحت نوعية الأسلحة بين المتوسط والثقيل، ومنها صواريخ محمولة على الكتف»، حيث يعمد الحزب منذ ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ومن خلال أبناء العشائر الموظفين لديه والذين يقبضون بالدولار منه إلى بيعهم سلاحًا خاصًا به بالتقسيط المريح وبالعملة اللبنانية.

الضائقة المالية

ويوضح الكاتب والمحلل السياسي فادي عاكوم، في تصريح لـ (اليوم)، أنه بعيد العام 2011 وبدء الأحداث في سوريا زاد حزب الله من حجم عدد المقاتلين التابعين له فقام بعملية تجنيد واسعة نتج عنها استقطاب آلاف الشبان من مختلف المناطق اللبنانية، وإغراؤهم بالرواتب الشهرية المرتفعة نسبيًا للقتال في سوريا؛ تعزيزًا للمقاتلين الأساسيين الذين يشكّلون القوة الأساسية لحزب الله، خاصة أن عدد الحزب لم يكن يكفي كل هذا الانتشار من لبنان وصولًا إلى الحدود العراقية.

ويقول: بدء حزب الله بتخفيض هذا العدد من الممكن إرجاعه إلى عوامل عديدة وعلى رأسها العامل المادي، حيث يعاني الحزب كباقي أذرع وقيادات الحرس الثوري الإيراني ضائقة مالية شديدة؛ بسبب العقوبات الأمريكية، وشبه الحصار المفروض على العمليات التي كانت تؤمن له الأموال.

ويضيف عاكوم: زاد من حدة هذه الأزمة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، مما اضطر الحزب إلى اللجوء للاحتياطي النقدي الموجود لديه بالليرة اللبنانية؛ مما زاد التكلفة الشهرية التي تغطي نفقاته؛ كون الرواتب الأساسية كانت بالدولار الأمريكي.

ويتابع: أما الأمر الثاني فيتمثل باستقرار الأوضاع في سوريا، رغم كل ما يجري حاليًا، فالمهمة الأولى للحزب كانت الحفاظ على النظام السوري، والعمل على عدم سقوطه، وهو ما حصل فعلًا، وما يتبقى من عناصر الحزب في سوريا الآن يعتبر كافيًا للقيام بالأعمال العسكرية الموكلة إليهم في مناطق من دمشق وريفها ودير الزور والبادية بمؤازرة باقي الأذرع المنتشرة هناك.

ويختم: مع الإشارة إلى أن من يجري تسريحهم الآن لم يكونوا ضمن الترسانة القتالية قبل 2011 وبالتالي لا يمكن القول إن الحزب فكّك ترسانته، بل على العكس يمكن القول إنه أعادها إلى سابق عددها، وربما أكبر مما كانت بسبب الأعداد التي تم تجنيدها للعمل الدائم والأسلحة التي تم تزويدهم بها.

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شبكة اتصالات

وأفادت المعلومات بأنه منذ العام 1990 وحزب الله يمد شبكة اتصالات خاصة به، وهي ملزمة إلى شركات معينة وفي مناطق نفوذه أو في البلديات المحسوبة عليه سياسيًا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، كما أن معظم المسؤولين العسكريين والسياسيين والعناصر والأفراد في حزب الله، خصوصًا أعضاء مجلس الشورى، وهو القيادة العليا في الحزب يتواصلون عبر شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب.

وعلمت (اليوم) أن هذه الشبكة لا تقتصر على مسؤولي الحزب وقادته العسكريين بل تشمل مسؤولين رفيعي المستوى يتولّون مهمات في شتى المجالات والإدارات العامة في الدولة اللبنانية.

وأكد تقرير سابق للحكومة اللبنانية أن تلك الشبكة يمكنها أن تضم حتى مائة ألف خط، وتتيح للحزب ربطها بشبكة الهاتف العمومية، وقررت ملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا، مشيرةً إلى وجود دور إيراني على هذا الصعيد من خلال ما تقوم به هيئات إيرانية.

فيما أكد حزب الله أن تلك الشبكة جزء من منظومة حمايته وربطها بسلاحه وبهدف التشويش على الأجهزة الإسرائيلية. كما أنها لعبت وفق الحزب دورًا رئيسيًا في قتاله خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006.

المنظومة الأمنية

وشكّلت تلك الشبكة (وحدة 4-600) جزءًا من المنظومة الأمنية تمامًا كسلاحه، وبما أن جنوب لبنان شكّل نقطة انطلاق عملياته العسكرية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة كان لا بد من تعزيز تواصل قادة الجبهات العسكرية والمسؤولين الحزبيين بشبكة اتصالات خاصة تحميهم في حال تعرّضهم لهجوم في الخارج، لا سيما إسرائيل أو في حال وقوع مواجهة مسلّحة مع خصومهم في الداخل.

وتمتاز شبكة اتصالات الحزب في مناطق الجنوب، البقاع وجنوب بيروت بأنها شبكة سلكية (تحت الأرض) في حين أن المناطق الأخرى مثل الشمال وبعض المناطق المسيحية في جبل لبنان، تم مدّ شبكة اتصالات لا سلكية فيها (أي خطوط معلّقة على عامود كهربائي).

وبُعيد حرب تموز في العام 2006، تعرّض جزء كبير من شبكة الاتصالات هذه لأضرار جسيمة جرّاء القصف الإسرائيلي، غير أن الهيئة الإيرانية التي ساهمت في إعادة إعمار بعض المناطق المدّمرة في الجنوب، أرسلت بالتوازي عددًا من أعضائها إلى الجنوب بهدف المساعدة في إعادة مدّ شبكة الاتصالات.